Quirinale, intesa nella maggioranza sul Mattarella bis: capigruppo alle 15 al Colle. Salvini rompe con Meloni (Di sabato 29 gennaio 2022) Conclusa la settima votazione in Parlamento per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Fumata nera: Mattarella arriva a 387 voti. Intanto si è raggiunta intanto un’intesa nel vertice di maggioranza sul bis per l’attuale capo dello Stato. L’elezione attesa stasera con l’ottava votazione. Ira di Meloni, contraria al bis del capo dello Stato. Colloquio di mezz’ora Draghi-Mattarella. Telefonata tra il leader della Lega e il premier.. Leggi su ilsole24ore (Di sabato 29 gennaio 2022) Conclusa la settima votazione in Parlamento per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Fumata nera:arriva a 387 voti. Intanto si è raggiunta intanto un’nel vertice disul bis per l’attuale capo dello Stato. L’elezione attesa stasera con l’ottava votazione. Ira di, contraria al bis del capo dello Stato. Colloquio di mezz’ora Draghi-. Telefonata tra il leader della Lega e il premier..

Advertising

MediasetTgcom24 : Raggiunta l'intesa nella maggioranza sul Mattarella-bis #quirinale #mattarella #presidenterepubblica… - lorepregliasco : L'intesa su Belloni è durata meno di un'ora. #Quirinale - RaiNews : Quirinale, raggiunta l'intesa nella maggioranza: si vota per il Mattarella bis. - kulturjam : Quirinale, intesa nella maggioranza sul Mattarella bis. Draghi vede il Capo dello Stato: resti per il bene del Paes… - infoitinterno : Quirinale, intesa raggiunta per il Mattarella bis -