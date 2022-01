Quirinale | chiusa intesa leader maggioranza | si vota Mattarella bis

Advertising

AndreaMarcucci : Vorrei ricordare a tutti che per volontà della direzione del #Pd, tutti nomi possibili per il Quirinale dovranno es… - amperrino : Quirinale, chiusa l'intesa nella maggioranza sul Mattarella-bis - - roderiu : **FLASH -QUIRINALE: FONTI, CHIUSA INTESA LEADER MAGGIORANZA SU MATTARELLA- FLASH** = ADN0383 7 POL 0 ADN POL NAZ *… - Affaritaliani : Quirinale, chiusa l'intesa nella maggioranza sul Mattarella-bis - LuigiF97101292 : RT @askanews_ita: Quirinale, chiusa l'intesa dei leader di maggioranza: voto #Mattarella bis -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale chiusa

l'intesa tra i leader della maggioranza per il: si vota la conferma di Sergio Mattarella presidente della Repubblica. Lo dicono fonti presenti al vertice che si è tenuto a ...l'intesa dei leader su Mattarella. La decisione al termine del vertice dei leader di ... #Mattarella #". Lo scrive su Twitter il senatore Pd Andrea Marcucci Boschi: "Per noi la conferma ...Roma, 29 gen. (askanews) - Chiusa l'intesa tra i leader della maggioranza per il Quirinale: si vota la conferma di Sergio Mattarella presidente ...Crescono le quotazioni del Mattarella bis, soprattutto dopo l'uscita pubblica di Salvini che ha aperto alla possibilità della rielezione del siciliano.