Quirinale 2022 | Vaticano ‘benedice’ Mattarella bis

(Adnkronos) – L'accordo fra i leader per il bis di Sergio Mattarella al Quirinale viene accolto con soddisfazione anche Oltretevere dove la figura dell'attuale Capo dello Stato è molto stimata. La scelta di Mattarella, che succederà a se stesso, "era una delle possibilità: niente era scontato però mi è sembrato molto chiaro sin dall'inizio che c'erano tante e tali tensioni, tra fughe in avanti e stop, che questa francamente appare l'unica soluzione per uscirne", dice in una intervista all'Adnkronos padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica e spin doctor del Papa. "E' evidente il tandem Mattarella-Draghi riuscito nell'impresa quasi impossibile di mediazione tra le forze politiche e di garantire la credibilità internazionale. Lo spettacolo al quale abbiamo assistito – riflette il gesuita, fine osservatore ...

