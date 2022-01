Quirinale 2022 e Mattarella bis | silenzio Colle dopo parole Draghi

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – La prima richiesta in qualche modo formale al Presidente della Repubblica, Sergio, è arrivata dal presidente del Consiglio, Mario: resti per “il bene e la stabilità del Paese”, gli avrebbe detto nel colloquio di venti minuti al termine della cerimonia aldi giuramento del nuovo giudice costituzionale, Filippo Patroni Griffi. Nessun commento dal, dove prosegue la strategia del. Certo, arriverà il momento in cui l’attuale Capo dello Stato dovrà far conoscere la sua risposta: ribadire il no alla rieleggibilità oppure accettare quello che sarebbe un sacrificio altissimo appunto per il bene dell’Italia. Per ora alnon sarebbe giunta nessuna richiesta di udienza da parte dei leader dei partiti come accadde la mattina del ...