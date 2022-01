Paxlovid, la pillola anticovid di Pfizer. Il virologo: "Arma utile, ma non è acqua fresca" (Di sabato 29 gennaio 2022) Pisa, 29 gennaio 2022 - "Questo fArmaco della Pfizer sembra rappresentare un'ottima opportunità da diversi punti di vista, perché lo studio clinico che ha portato all'autorizzazione dell'utilizzo dà ... Leggi su lanazione (Di sabato 29 gennaio 2022) Pisa, 29 gennaio 2022 - "Questo fco dellasembra rappresentare un'ottima opportunità da diversi punti di vista, perché lo studio clinico che ha portato all'autorizzazione dell'utilizzo dà ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Ema autorizza Paxlovid, la pillola anti-Covid di Pfizer. L'Agenzia europea del farmaco ha raccomandato l'autorizz… - Nazione_Pisa : Paxlovid, la pillola anticovid di Pfizer. Il virologo: 'Arma utile, ma non è acqua fresca' - infoitsalute : Paxlovid, la pillola anticovid di Pfizer. Il virologo: 'Arma utile, ma non è acqua fresca' - qn_lanazione : Paxlovid, la pillola anticovid di Pfizer. Il virologo Falcone dell'@Unipisa: 'Arma utile, ma non è acqua fresca' - tfnews_t : @Aifa_ufficiale: #Covid_19, approvata la pillola @pfizer “#Paxlovid” #anticovid #stopcovid #Pfizer #cronaca… -