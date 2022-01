"Mattarella? Sì, ma solo con convinzione". Salvini, clamorosa apertura al bis: chi sta aspettando, la mossa decisiva (Di sabato 29 gennaio 2022) "Sergio Mattarella? Sì, ma solo con convinzione". L'apertura, clamorosa, è quella di Matteo Salvini. Che sembra attendere l'ultimo via libera: quello di Giorgia Meloni. I segnali in queste ore portano tutti lì. "Se succede, succede". Sergio Mattarella costretto al bis a furor di Parlamento? Lo suggerisce, senza giri di parole, anche Giovanni Toti. Leader di Coraggio Italia, governatore della Liguria, Grande elettore: l'ex forzista ha trovato con gli azzurri un punto di caduta nella notte: "Sosterremo Pier Ferdinando Casini al Quirinale". Forza Italia e centristi hanno deciso di smarcarsi da Matteo Salvini e Giorgia Meloni, dopo l'accelerazione nella notte che ha portato al nome (riproposto a sorpresa) di Elisabetta Belloni. Lega, FdI e Giuseppe Conte ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) "Sergio? Sì, macon". L', è quella di Matteo. Che sembra attendere l'ultimo via libera: quello di Giorgia Meloni. I segnali in queste ore portano tutti lì. "Se succede, succede". Sergiocostretto al bis a furor di Parlamento? Lo suggerisce, senza giri di parole, anche Giovanni Toti. Leader di Coraggio Italia, governatore della Liguria, Grande elettore: l'ex forzista ha trovato con gli azzurri un punto di caduta nella notte: "Sosterremo Pier Ferdinando Casini al Quirinale". Forza Italia e centristi hanno deciso di smarcarsi da Matteoe Giorgia Meloni, dopo l'accelerazione nella notte che ha portato al nome (riproposto a sorpresa) di Elisabetta Belloni. Lega, FdI e Giuseppe Conte ...

lucianonobili : L’informazione muore ogni volta che un esponente #M5S esprime apprezzamento per il settannato di #Mattarella fino a… - borghi_claudio : Tutti fenomeni ma intanto, togliendo Mattarella che è un non voto, non mi risulta che nessuno sia mai arrivato anch… - RaphaelRaduzzi : Anche se è solo l'ennesimo nome da 'bruciare' per arrivare al vero derby tra Mattarella e Draghi, il fatto che il… - ClaudioAgos : RT @AleGrifeo: Anche il solo ipotizzare una rielezione di #Mattarella alla Presidenza della Repubblica mi sembra una violenza inaudita vers… - eleaugusta : RT @borghi_claudio: Tutti fenomeni ma intanto, togliendo Mattarella che è un non voto, non mi risulta che nessuno sia mai arrivato anche so… -