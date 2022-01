Mario Draghi | no al Quirinale sì al GF VIP | lo scatto spiazza

Advertising

Giorgiolaporta : Dopo la #QuartaChiama, al momento il più grande sconfitto è Mario #Draghi. Meno di un anno fa veniva acclamato con… - pietroraffa : Fonti centriste riferiscono che, fra le opzioni in campo, si starebbe valutando seriamente l’ipotesi di votare Pier… - emenietti : a vederli è incredibile che il governo di mario draghi abbia avuto fino a oggi una maggioranza, probabilmente non s… - garrone_luca : RT @ultimora_pol: #Italia #CorsaAlQuirinale Matteo #Salvini e Giancarlo #Giorgetti chiedono un incontro a Mario #Draghi: 'Serve una nuova f… - corobi : @ZiaLulli1 Beh, dopo l'articolo del NYT il resto è operetta ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi

L'Espresso

A Palazzo Chigi tornano i sorrisi e rimbalza l'auspicio confidato nella tumultuosa giornata di venerdì dal presidente: "Si va avanti, squadra che vince non si cambia. Abbiamo tante cose ...A scendere in campo in mattinata è stato anche il premier. Che dopo un colloquio di circa mezz'ora con il capo dello Stato, ha contattato al telefono tutti i leader dei partiti per ...Roma, 29 gen. (askanews) - Il Pd non chiede un rimpasto di governo, anzi l'esperienza spinge a 'lasciar perdere', ma tocca a Mario Draghi ...Giancarlo Giorgetti, vicesegretario della Lega e ministro dello Sviluppo economico, sta pensando di dare le dimissioni dal governo Draghi. La rielezione di Mattarella può ...