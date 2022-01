LIVE – Sci alpino, discesa femminile Garmisch 2022: aggiornamenti in DIRETTA (Di sabato 29 gennaio 2022) La DIRETTA testuale della discesa libera femminile di Garmisch 2022, valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Sulle piste tedesche tornano le prove veloci, ultime gare prima delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Atlete al via a partire dalle ore 11.30. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LA discesa IN DIRETTA PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 LA START LIST La classifica aggiornata 1. 2. 3. 4. 5. AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Latestuale dellaliberadi, valida per la Coppa del Mondo 2021/di sci. Sulle piste tedesche tornano le prove veloci, ultime gare prima delle Olimpiadi invernali di Pechino. Atlete al via a partire dalle ore 11.30. Sportface vi terrà compagnia conin tempo reale. COME SEGUIRE LAINPROGRAMMA OLIMPIADI PECHINOLA START LIST La classifica aggiornata 1. 2. 3. 4. 5. AGGIORNA LASportFace.

Advertising

sportli26181512 : Marcialonga, domenica 31 gennaio la 49^ edizione LIVE su Sky: La celebre Ski-Marathon trentina live su Sky e in str… - sportcultura : Slalom U14 1° run #alpecimbrafischildrencup | VIDEO inizio #live #streaming ore 8:45 - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Garmisch 2022 in DIRETTA: l’Italia punta su Brignone e Curtoni senza Sofia Goggia -… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Discesa Garmisch 2022 in DIRETTA: prima Corinne Suter, italiane in difesa. 9° Nadia Delago - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda Prova Garmisch 2022 in DIRETTA: partenza abbassata al superG, si inizia alle 11.30 -