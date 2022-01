LIVE Formula E, E-Prix Diriyah 2022 in DIRETTA: qualifiche e gara-2, nuova occasione per Giovinazzi (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I favoriti per il titolo – Il regolamento della Formula E – Le speranze di Giovinazzi – La presentazione dell’E-Prix Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche e della gara-2 dell’E-Prix di Diriyah, primo doubleheader dell’anno. La battaglia non è mancata ieri all’interno di una pista ben conosciuta a tutti i protagonisti. Nella race-1 abbiamo assistito al dominio da parte delle Mercedes che si sono mostrate nettamente superiori. L’olandese Nick De Vries (Mercedes) ha vinto davanti al teammate Stoffel Vandoorne, protagonista di un errore nell’attivazione dell’Attack Mode che ha vanificato una gara di ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI favoriti per il titolo – Il regolamento dellaE – Le speranze di– La presentazione dell’E-Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alladellee della-2 dell’E-di, primo doubleheader dell’anno. La battaglia non è mancata ieri all’interno di una pista ben conosciuta a tutti i protagonisti. Nella race-1 abbiamo assistito al dominio da parte delle Mercedes che si sono mostrate nettamente superiori. L’olandese Nick De Vries (Mercedes) ha vinto davanti al teammate Stoffel Vandoorne, protagonista di un errore nell’attivazione dell’Attack Mode che ha vanificato unadi ...

