LIVE Ciclocross, Mondiali Elite donne 2022 in DIRETTA: Persico supera Alvarado ed è in terza posizione! Testa a testa Vos-Brand per la vittoria (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 22:10 Persico passa terza a 31? dalla testa, Alvarado non la molla. Il vantaggio sulle inseguitrici è di circa 30?. 22:09 Quinto giro completato. Tornata più lenta, chiuda in 8’06”. Vos passa prima, con Brand a ruota. 22:08 Ormai possiamo dirlo con fiducia. Se la lotta per il primo posto è tra Vos e Brand, difficile che qualcuna possa rientrare su Persico e Alvarado nella lotta per il bronzo. 22:06 Silvia Persico è sempre terza, Alvarado si è messa a ruota. 22:04 Vos rimane davanti e prova ad alzare il ritmo. Brand risponde subito! 22:02 Persico AGGANCIA E supera ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:10passaa 31? dallanon la molla. Il vantaggio sulle inseguitrici è di circa 30?. 22:09 Quinto giro completato. Tornata più lenta, chiuda in 8’06”. Vos passa prima, cona ruota. 22:08 Ormai possiamo dirlo con fiducia. Se la lotta per il primo posto è tra Vos e, difficile che qualcuna possa rientrare sunella lotta per il bronzo. 22:06 Silviaè sempresi è messa a ruota. 22:04 Vos rimane davanti e prova ad alzare il ritmo.risponde subito! 22:02AGGANCIA E...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ciclocross Mondiali Elite donne 2022 in DIRETTA: quartetto davanti c’è anche Silvia Persico! - #Ciclocross… - zazoomblog : LIVE Ciclocross Mondiali Elite donne 2022 in DIRETTA: l’Italia si affida a Silvia Persico e Eva Lechner -… - LucaParodi12 : RT @C_C_Podcast: Oggi alle 18.30 saremo live su #Twitch per la preview dei Mondiali di #ciclocross, ma anche per inaugurare il nostro nuovo… - LucaSaugo : RT @C_C_Podcast: Oggi alle 18.30 saremo live su #Twitch per la preview dei Mondiali di #ciclocross, ma anche per inaugurare il nostro nuovo… - C_C_Podcast : Oggi alle 18.30 saremo live su #Twitch per la preview dei Mondiali di #ciclocross, ma anche per inaugurare il nostr… -