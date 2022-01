LIVE – Barty-Collins, finale Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 29 gennaio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Ashleigh Barty e Danielle Collins, valevole come finale degli Australian Open 2022. L’Australiana tenterà di far gioire il pubblico di casa, conquistando uno storico successo che confermerebbe la sua leadership in classifica generale; la statunitense, però, sorprendente in questa edizione dello Slam aussie e strepitosa contro Iga Swiatek, non sarà certamente d’accordo e proverà a rovinare la festa alla numero 1 del mondo. I colpi potenti e precisi di Collins contro l’ampiezza del repertorio tecnico di Barty, ricco di soluzioni in qualsiasi circostanza. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sull’evento in questione, non prima delle ore 09.30 ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Ile latestuale della sfida tra Ashleighe Danielle, valevole comedegli. L’a tenterà di far gioire il pubblico di casa, conquistando uno storico successo che confermerebbe la sua leadership in classifica generale; la statunitense, però, sorprendente in questa edizione dello Slam aussie e strepitosa contro Iga Swiatek, non sarà certamente d’accordo e proverà a rovinare la festa alla numero 1 del mondo. I colpi potenti e precisi dicontro l’ampiezza del repertorio tecnico di, ricco di soluzioni in qualsiasi circostanza. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sull’evento in questione, non prima delle ore 09.30 ...

