Juve, non solo Vlahovic: due cessioni, poi il colpo last minute (Di sabato 29 gennaio 2022) Vlahovic non chiude il mercato della Juventus, che prima della scadenza vuole tentare un ultimo colpo. Prima però servono le cessioni. Il matrimonio tra Dusan Vlahovic e la Juventus, celebrato a ragione in questi giorni come il colpo più importante del calciomercato di gennaio, ha restituito fiducia alla Vecchia Signora. Il serbo è bomber capace Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 29 gennaio 2022)non chiude il mercato dellantus, che prima della scadenza vuole tentare un ultimo. Prima però servono le. Il matrimonio tra Dusane lantus, celebrato a ragione in questi giorni come ilpiù importante del calciomercato di gennaio, ha restituito fiducia alla Vecchia Signora. Il serbo è bomber capace Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

TommasoTurci : L’impressione è che non possa fallire in alcun modo. #Vlahovic alla Juve fa paura (e invidia) a tutta la Serie A. - diegofornero : @TommasoTurci Staremo a vedere Tommi, con un attaccante del genere non vedo la Juve così lontana dall’Inter. In più… - forumJuventus : Buffon: 'Vlahovic è l'acquisto più bello: con Haaland e Mbappé, è il miglior giovane al mondo. Dybala non lasci la… - IlGiannon : @leo_vesentini Credi che sui suoi 400 milioni di debiti finanziari, la juve non paghi interessi? - latwittipe : @ugotalugo11 @il_cappellini Letta, almeno inizialmente, non poteva che giocare di rimessa. Io non credo che abbia g… -