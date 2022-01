GF Vip | la furia di Giucas Casella e tre cose che forse vi siete persi

(Di sabato 29 gennaio 2022) Si avvicina sempre più la data della finale e i concorrenti del GF Vip 6 iniziano a “perdere colpi”. È inevitabile quando sei chiuso dentro la Casa più spiata d’Italia da quattro mesi e viene sempre più difficile tener su quella “maschera” che ti ha fatto andare avanti. Proprio quel che è accaduto nell’ultima puntata del reality a, personaggio tra i più amati anche per la sua flemma e per quel suo modo di fare sempre serafico e un po’ svampito. Ladicontro Nathaly Caldonazzo Dobbiamo ammetterlo, quando la persona più tranquilla e pacifica del mondo va su tutte le furie c’è da preoccuparsi. Nell’ultima puntata del GF Vip 6 il pubblico ha assistito a una scena davvero inaspettata: mentre si discuteva delle nomination della scorsa puntata,...

...al GF"Amicizia di circostanza"/ "Mi sono rotta" Nathaly Caldonazzo questa sera è stata protagonista di una delle pochissime sfuriate di Giucas all'interno della casa del Grande Fratello2021,......diretta al Grande Fratello, ha spiegato perché nomina spesso Nathaly Caldonazzo: 'Secondo te, posso nominare i miei compagni con cui sto qui da quattro mesi e non nomino te?' Poi, come una, ...Grande Fratello Vip, pagelle 38esima e nominati puntata: Delia Duran spiega l'amore libero e Giucas Casella si lascia andare ad una rivelazione ...Quella tra Delia Duran e Soleil Sorge più che una pace definitiva sembra essere una tregua armata. Dopo essersi scontrate per Alex Belli, infatti, le due sembravano aver trovato un po' ...