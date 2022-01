Fiorentina | comunicato della Curva Fiesole contro Vlahovic «buffone» e Commisso

Advertising

sportface2016 : +++Comunicato curva Fiesole: '#Vlahovic piccolo uomo senza palle. #Commisso, #Barone ti ha fatto perdere la faccia+++ #Fiorentina - cmdotcom : #Fiorentina, il duro comunicato dei tifosi: '#Vlahovic piccolo uomo senza p***e, #Commisso ha perso la faccia'… - Pally84 : RT @sportface2016: +++Comunicato curva Fiesole: '#Vlahovic piccolo uomo senza palle. #Commisso, #Barone ti ha fatto perdere la faccia+++ #F… - Milannews24_com : #Fiorentina, comunicato durissimo della Fiesole: «#Vlahovic piccolo uomo» - cosimobilbalo : @valeindie6 Ma sul fatto che chi non è di Firenze sia tifoso alla pari di chi è di Firenze non c'è discussione, l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina comunicato

, dopo l'addio di Vlahovic ildella Curva Fiesole Durissima la reazione della Curva Fiesole del Club che non ha accettato di buon grado l'operazione di mercato . Tutto il '...... ma per i tifosi dellal'idea che sia andato a rinforzare l'acerrima nemica Juventus è inaccettabile. Così la curva Fiesole ha diramato unin cui, nelle prime righe, attacca ...La Curva Fiesole, cuore pulsante del tifo viola, si è espressa con un comunicato. I soggetti chiamati in causa sono tutti i protagonisti di questi giorni.In seguito al passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus, gli ultras della Fiorentina hanno rilasciato un duro comunicato contro la società.