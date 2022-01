Cross | la Cinque Mulini festeggia i 90 anni | in gara Nadia Battocletti

(Di sabato 29 gennaio 2022) Un grande traguardo per una classicissima della corsa campestre, lache domenica 30 gennaio a San Vittore Olona (Milano)l’edizione numero 90. Si rinnova il fascino senza tempo di unaleggendaria, nata nel 1933 e inserita nel massimo circuito mondiale World AthleticsCountry Tour come tappa Gold, con un cast di primo piano svelato oggi nel corso della presentazione ufficiale dagli organizzatori dell’Unione Sportiva San Vittore Olona. Al via molti dei migliori azzurri e diversi protagonisti del panorama internazionale, per sfidarsi su un percorso unico al mondo. Tra le donne è confermata la presenza di, la campionessa europea under 23 che a dicembre ha conquistato il suo terzo titolo di fila, dopo i due trionfi da ...

Advertising

mennuni_luca : RT @atleticaitalia: #atletica Cinque Mulini n. 90 con Nadia Battocletti e i siepisti azzurri ????? domenica a San Vittore Olona (Milano) in… - atleticaitalia : #atletica Cinque Mulini n. 90 con Nadia Battocletti e i siepisti azzurri ????? domenica a San Vittore Olona (Milano)… - EmaGiulianelli : RT @ada_cotugno: La mia immagine preferita del weekend: Yerry Mina (195 cm) ride di Buendia (172 cm) mentre lo marca prima di un corner. Ci… - Lo_DeGirolamo : RT @ada_cotugno: La mia immagine preferita del weekend: Yerry Mina (195 cm) ride di Buendia (172 cm) mentre lo marca prima di un corner. Ci… - SimoneFalc01 : RT @ada_cotugno: La mia immagine preferita del weekend: Yerry Mina (195 cm) ride di Buendia (172 cm) mentre lo marca prima di un corner. Ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Cross Cinque

... qualche istante più tardilungo di Samele verso il secondo palo ma non ci arriva nessuno ...i punti vendita Vivaticket La presentazione del match Il bilancio del Sassuolo nelle ultime...Al 41' torna tuttavia avanti per la seconda volta la Fiorentina Primavera, grazie aldi ... ma con ben due partite da recuperare: finora i viola hanno giocato dodici partite raccogliendo...Novanta anni di fascino e grande attrazione per tutti gli specialisti. Si disputa domani l’edizione numero 90 della Cinque Mulini a San Vittore Olona (in provincia di Milano) inserita nel circuito Wor ...Domenica 30 gennaio andrà in scena la Cinque Mulini 2022, una classica del calendario internazionale di corsa campestre. L'appuntamento è sui pratoni di San Vittore Olona (in provincia di Milano) per ...