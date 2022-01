Covid, ancora 7 decessi in Abruzzo per il virus, 3102 i nuovi contagi (Di sabato 29 gennaio 2022) L'Aquila - Sono 3102 (di età compresa tra 1 mese e 100 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 208051. Dei positivi odierni, 2057 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi (di età compresa tra 77 e 81 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, mentre 4 risalgono ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 2793. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 99096 dimessi/guariti (+293 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 106162* (+2797 rispetto a ieri). ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di sabato 29 gennaio 2022) L'Aquila - Sono(di età compresa tra 1 mese e 100 anni) icasi positivi alregistrati oggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 208051. Dei positivi odierni, 2057 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7casi (di età compresa tra 77 e 81 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, mentre 4 risalgono ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 2793. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 99096 dimessi/guariti (+293 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 106162* (+2797 rispetto a ieri). ...

