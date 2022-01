Charlene di Monaco non tornerà a casa: gli aggiornamenti ufficiali (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Palazzo Principesco di Monaco ha condiviso un nuovo aggiornamento sullo stato di salute della principessa Charlene pochi giorni dopo il suo 44esimo compleanno, che la reale ha trascorso in solitudine. Il Palazzo ha dichiarato che la moglie del principe Alberto si sta ancora riprendendo, ma che le sue condizioni procedono verso un miglioramento graduale. Leggi su vitadavips.myblog (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Palazzo Principesco diha condiviso un nuovo aggiornamento sullo stato di salute della principessapochi giorni dopo il suo 44esimo compleanno, che la reale ha trascorso in solitudine. Il Palazzo ha dichiarato che la moglie del principe Alberto si sta ancora riprendendo, ma che le sue condizioni procedono verso un miglioramento graduale.

Advertising

zazoomblog : Charlene di Monaco: le ultime news e l’incontro di Alberto con la ex - #Charlene #Monaco: #ultime #l’incontro - zazoomblog : Charlene di Monaco: Ecco Le Ultime Novità! - #Charlene #Monaco: #Ultime #Novità! - infoitcultura : Charlene di Monaco, arriva il comunicato ufficiale: le sue condizioni - VanityFairIt : Conclusi i festeggiamenti per Santa Devota, per la prima volta mancati dalla principessa, da Palais Princier rilasc… - infoitcultura : Charlene di Monaco, come sta: il comunicato ufficiale del Palazzo -