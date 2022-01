Verissimo, Maria De Filippi fermata dal Covid? Toffanin extra-large: sorpresa su Canale 5 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Amici subisce una brusca frenata a causa del Covid: ci sarebbero 6 ballerini positivi, in buone condizioni. E quini la puntata settimanale del programma di Maria De Filippi subisce un cambiamento. Canale 5 decide di ricorrere ad un piano B, mescolando le carte. Come vi abbiamo anticipato ieri andrà in onda una puntata montata del talent di Maria De Filppi, che continua ad agguantare un successo enorme. Ma, stavolta, il programma non durerà due ore e mezza e quindi Silvia Toffanin anticiperà il suo Verissimo alle 15.30. Colpo di scena anche per Verissimo: arrivano le ‘nemiche amatissime' Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due storiche donne del programma di Maria De Filippi, stavolta, potrebbero porre a terra le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Amici subisce una brusca frenata a causa del: ci sarebbero 6 ballerini positivi, in buone condizioni. E quini la puntata settimanale del programma diDesubisce un cambiamento.5 decide di ricorrere ad un piano B, mescolando le carte. Come vi abbiamo anticipato ieri andrà in onda una puntata montata del talent diDe Filppi, che continua ad agguantare un successo enorme. Ma, stavolta, il programma non durerà due ore e mezza e quindi Silviaanticiperà il suoalle 15.30. Colpo di scena anche per: arrivano le ‘nemiche amatissime' Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due storiche donne del programma diDe, stavolta, potrebbero porre a terra le ...

