Tutti in campo in difesa del dottor Torre

di Erika Noschese "Lo dico senza mezzi termini: io sono con Gerardo Torre. Nella prima ondata di Covid19, quando eravamo chiusi a casa a cercare i rimedi miracolosi per non beccarsi il virus, quando molti morivano perché il vaccino non c'era, c'erano medici che continuavano a fare i medici". Parla così l'europarlamentare di Forza Italia, Lucia Vuolo che si schiera con il medico paganese che, questa sera, rischia la sospensione dall'Ordine dei Medici. "Con le dovute cautele del caso, dopo aver scoperto che le mascherine le faceva solo la Cina, Gerardo, con le sue mascherine e i suoi guanti, ascoltava e visitava i pazienti, cercava di curarli con la sola esperienza di quei primi giorni di pandemia – ha dichiarato Torre – Piuttosto, il dottore Torre ha evidenziato le carenze della Sanità pubblica regionale. Carenze che ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutti campo Il centrodestra si conta, a Montecitorio "D Day" Quirinale Tutti nomi che però, dall'altra parte del campo, Enrico Letta Matteo Renzi Luigi Di Maio Roberto Speranza hanno denunciato avere il vizio di origine di non essere candidature condivise ma imposte. ...

Quando il nazionalismo era ancora una novità Si poteva dire che tutti gli uomini erano nati eguali, che tutti avevano un diritto alla vita, alla ... un campo per cibarci e una casa per ripararci, non è quella la nostra patria?" Tale era l'...

Peste Suina, tutti gli strumenti messi in campo dalla Regione Umbria OrvietoNews.it Razzismo sul campo da calcio, guerra di ricorsi La gara di terza categoria, disputata il 28 novembre scorso, era stata sospesa al minuto 38 del secondo tempo, sul punteggio di 1-1, a causa di un insulto razzista, con i padroni di casa che si sono ...

Per Letta sono tutti divisivi ma è lui a seminare macerie «Divisivo» continuava a ripetere Letta rispetto alla figura di Berlusconi. La parola usata ed abusata dal segretario Dem come la ...

