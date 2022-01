Sergio Mattarella | chi è | età | stipendio | moglie | altezza | Presidente della Repubblica | carriera

Advertising

GiovaQuez : 'Sergio #Mattarella resta il candidato del cuore del M5S'. Oggi come ieri, l'Italia è il Paese che amo ?? #Quirinale - fattoquotidiano : #Mattarella 'I campi di concentramento sono stati una voragine che hanno inghiottito secoli di civiltà'… - fattoquotidiano : Ieri quarta votazione, altro giro a vuoto: la destra si astiene, a sinistra 1 su 3 vuole Sergio. Ma il Colle chiede… - Rorenunza : RT @laelis_b: Sergio Mattarella che scopre di aver ricevuto più voti di ieri. - BomprezziMarco : RT @qampliamento: Non c’è #unità possibile senza la dimensione della #solidarietà, e un #CapodelloStato deve incarnare entrambe queste due… -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Mattarella

11:16 Lega: non votare Casellati è sgarbo a istituzioni 'ha escluso più volte l'ipotesi di un bis: con senso di responsabilità, il centrodestra offre al Parlamento il nome della ...Ha confermato invece gli stessi voti di ieri, ben 125.Paolo Cirino Pomicino e l’opzione di un Mattarella bis: “È il più adatto e se il Paese chiama deve rispondere” Poi Cirino Pomicino esce di preambolo: “Ma oltre a questi il più adatto è Sergio ...Era stata tenuta fuori dalla terna iniziale proprio per non bruciarla. E ora rispunta fuori, quello di Elisabetta Casellati è il nome scelto dal centrodestra alla quinta chiama per l’elezione del Pres ...