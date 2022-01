Samp, il rinforzo in attacco può essere Supryaga (Di sabato 29 gennaio 2022) Continua in casa Samp la caccia ai rinforzi: per quanto riguarda l’attacco, il nome buono può essere quello dell’ucraino Supryaga Potrebbe essere Vladyslav Supryaga il nuovo attaccante della Samp. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, i blucerchiati avrebbero trovato l’accordo con la Dynamo Kiev sulla base di un prestito da un anno e mezzo con diritto di riscatto. Dopo Sensi e Sabiri, dunque si prospetta una nuova freccia in più per Giampaolo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Continua in casala caccia ai rinforzi: per quanto riguarda l’, il nome buono puòquello dell’ucrainoPotrebbeVladyslavil nuovo attaccante della. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, i blucerchiati avrebbero trovato l’accordo con la Dynamo Kiev sulla base di un prestito da un anno e mezzo con diritto di riscatto. Dopo Sensi e Sabiri, dunque si prospetta una nuova freccia in più per Giampaolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

