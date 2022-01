Russia-Ucraina: “Invasione a fine febbraio”. Ma c’è ancora una speranza (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una guerra alle porte dell’Unone Europea è sempre più vicina: secondo i vertici militari americani, infatti, la Russia è pronta ad invadere l’Ucraina alla fine di febbraio, dopo che si saranno concluse le Olimpiadi invernali ospitate dalla Cina di Xi, in ottimi rapporti con Putin. Il presidente russo, come altre volte in passato, utilizza la minaccia bellica (e degli aumenti del costo del gas) per trattare, ma questa volta il rischio è altissimo. Anche perché il ventilato ingresso ucraino nella Nato è un oggettivo problema per la Russia dopo l’accordo non scritto che voleva ferme al crollo del muro di Berlino le vecchie zone d’influenza di Nato e Patto di Varsavia. L’avvertimento degli Usa Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ritiene che vi sia una “chiara possibilità” che la ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una guerra alle porte dell’Unone Europea è sempre più vicina: secondo i vertici militari americani, infatti, laè pronta ad invadere l’alladi, dopo che si saranno concluse le Olimpiadi invernali ospitate dalla Cina di Xi, in ottimi rapporti con Putin. Il presidente russo, come altre volte in passato, utilizza la minaccia bellica (e degli aumenti del costo del gas) per trattare, ma questa volta il rischio è altissimo. Anche perché il ventilato ingresso ucraino nella Nato è un oggettivo problema per ladopo l’accordo non scritto che voleva ferme al crollo del muro di Berlino le vecchie zone d’influenza di Nato e Patto di Varsavia. L’avvertimento degli Usa Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ritiene che vi sia una “chiara possibilità” che la ...

