Quirinale | Letta | ' persi 4 giorni | con centrodestra su candidatura di parte'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - L'apertura del confronto "doveva accadere quattro giorni fa. Abbiamo perso quattro giorni perchè il centrodestra doveva fare tutto un giro per arrivare al fatto che i numeri non ci sono per eleggere un presidente" senza una larga intesa. Così Enrico Letta a SkyTg24.

