Quirinale: 5° voto. Altra fumata nera: Casellati sotto quota 400 voti. Nel cdx 71 franchi tiratori (Di venerdì 28 gennaio 2022) Da oggi a Montecitorio, sono due le chiame per eleggere il presidente della Repubblica. La prima era cominciata alle 11.00, la seconda alle 17.00. Lo ha deciso la Conferenza dei Capigruppo. Il ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Da oggi a Montecitorio, sono due le chiame per eleggere il presidente della Repubblica. La prima era cominciata alle 11.00, la seconda alle 17.00. Lo ha deciso la Conferenza dei Capigruppo. Il ...

Advertising

Tommasolabate : Sul voto a #Casellati il centrodestra sta predisponendo il controllo delle schede (di cognomi e nomi ce ne sono in… - pietroraffa : Renzi sul cdx:'Fatico a trovare parole per esprimere sconcerto. Al netto dei nomi non ti puoi permettere di non par… - lorepregliasco : Un voto per Nitto Palma, capo di gabinetto della presidente Casellati #Quirinale - GiuseppePalma78 : Tutta sta retorica di anni e anni su 'una donna al Quirinale', poi c'è la possibilità di votare una donna - peraltr… - dominiquezero0 : RT @FedericaFlajani: Caro @NicolaPorro ricordiamo nel conteggio anche chi dalle isole e a causa del #greenpass non può partecipare al voto?… -