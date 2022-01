Netflix annuncia la seconda stagione di Incastrati

(Di venerdì 28 gennaio 2022) ; la serie di successo di Ficarra e Picone tornerà dopo il successo dei primi episodi. Uscita ufficialmente il 1° gennaio 2022 è rimasta nella top 10 delle serie più popolari della piattaforma di streaming online in Italia per ben tre settimane; grazie al grandioso esordio, il duo comico … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Reduce dal successo della prima stagione, Incastrati tornerà per la seconda: ecco l'annuncio die il video con Ficarra e ...Dopo il successo della prima stagione, uscita in Italia lo scorso 1° gennaio e rimasta nella top 10 delle serie più popolari suin Italia per tre settimane, è già iniziata la lavorazione ...INCASTRATI, la serie che ha segnato il fortunato esordio di Ficarra & Picone nel mondo della serialità, tornerà per una seconda stagione. Dopo il successo della prima stagione, uscita in Italia lo sco ...Dopo il successo della prima stagione torna su Netflix Incastrati, la serie del duo comico Ficarra & Picone. Lanciata lo scorso 10 gennaio è rimasta nella top ten tra le ...