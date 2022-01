Nadal l'immortale, lacrime e record: 'Ho temuto che la mia carriera fosse finita' (Di venerdì 28 gennaio 2022) L'ultimo Slam giocato porta con se un ricordo amaro. Quello della sconfitta in semifinale nel "suo" Roland Garros per mano di un Novak Djokovic lanciato verso il Grande Slam. Da allora Rafa Nadal ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 28 gennaio 2022) L'ultimo Slam giocato porta con se un ricordo amaro. Quello della sconfitta in semifinale nel "suo" Roland Garros per mano di un Novak Djokovic lanciato verso il Grande Slam. Da allora Rafa...

Advertising

Gazzetta_it : Nadal l'immortale ora corre per il record: 'Ma ho temuto che la mia carriera fosse finita' #AusOpen - rosad24 : RT @FNSBlog: Berrettini torna a casa da sesto nella classifica atp, dopo aver ceduto solo davanti ad un immortale come Nadal (che giocherà… - FNSBlog : Berrettini torna a casa da sesto nella classifica atp, dopo aver ceduto solo davanti ad un immortale come Nadal (ch… - Tomas1374 : #Nadal immortale, ok... Ma dopo aver visto gli ultimi 2 set posso azzardare che Matteo ci ha messo anche un po' del… - danielelozzi : Si ferma in SF l’avventura di #Berrettini agli #AusOpen , vince e va in finale l’immortale #Nadal 63 62 36 63. -