“Ma che mi frega!”: Lulù vede l’aereo e sclera, questa non le è andata giù [VIDEO] (Di venerdì 28 gennaio 2022) Reazione preoccupante di Lulù e Jessica Selassié, quando hanno visto il messaggio dell’aereo dedicato a Sophie e Soleil. Lulù Selassié – Screenshot MediasetIeri la giornata dei vipponi è stata animata dall’arrivo di un numero cospicuo di aerei con i soliti messaggi di affetto e di sostegno da parte dei fan. Ma uno in particolare è riuscito a scatenare la rabbia e l’invidia della principessina Lulù. L’aero in questione recava un messaggio per la coppia formata da Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Un messaggio che non ha convinto nemmeno Jessica. Le due sorelle, dopo aver letto il messaggio, hanno raggiunto il salone dove hanno commentato l’accaduto in compagnia di Miriana Trevisan. Tutte e tre hanno bocciato con toni severi ciò che il messaggio sosteneva a proposito del legame esistente tra Sophie e ... Leggi su ck12 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Reazione preoccupante die Jessica Selassié, quando hanno visto il messaggio deldedicato a Sophie e Soleil.Selassié – Screenshot MediasetIeri la giornata dei vipponi è stata animata dall’arrivo di un numero cospicuo di aerei con i soliti messaggi di affetto e di sostegno da parte dei fan. Ma uno in particolare è riuscito a scatenare la rabbia e l’invidia della principessina. L’aero in questione recava un messaggio per la coppia formata da Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Un messaggio che non ha convinto nemmeno Jessica. Le due sorelle, dopo aver letto il messaggio, hanno raggiunto il salone dove hanno commentato l’accaduto in compagnia di Miriana Trevisan. Tutte e tre hanno bocciato con toni severi ciò che il messaggio sosteneva a proposito del legame esistente tra Sophie e ...

Advertising

borghi_claudio : @icksx @TotiNoEuro Nessuna, te la frega e ciao ???? Credo che anche Ablerto sia stato vittima. - FiorellaMannoia : Nome ne frega niente se sono italiani o stranieri..none me frega niente nemmeno che siano giovani e minorenni. I co… - miriam65882097 : RT @Majda44522844: 'Non mi piaceva all'inizio fisicamente ma conoscendolo, parlandogli ne sono rimasta affascinata perché è figo, non se ne… - Xevious_Xevious : A parte che i camionisti italiani sono tutti con GP e non gliene frega una maxza, la maggioranza è straniera e molt… - lucab98_ : @MircoPancianes1 @OfficialSSLazio Ancora co sta storia dello stadio vuoto. Non gliene frega un cazzo se lo stadio è… -