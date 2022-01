Luigi Tenco, Bacchelli scrisse: “non vale la pena di spendere molte parole sulla futilità di certi suicidi” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si avvicina Sanremo e il Fatto Quotidiano dedica una pagina al libro di Antonio Iovane su Luigi Tenco: “Un uomo solo”. Ecco alcuni estratti. “Luigi Tenco era prima di ogni altra cosa un uomo solo” disse a caldo Giorgio Gaber ricordando l’amico, morto suicida il 27 gennaio 1967. Ecco spiegato il titolo, Un uomo solo, sotto il quale Antonio Iovane snoda queste sue pagine dedicate al cantautore che a 28 anni decise di farla finita dopo la prima serata del Festival di Sanremo. Tenco è il cantante del rimpianto, nelle sue canzoni tutto è già accaduto, non c’è niente che si possa più fare, nessuno può reagire, contrastare il destino, nelle sue canzoni sono tutti sbagliati, perdenti, sconfitti, inerti, nelle sue canzoni non resta che accettare la solitudine”. Sono le due di notte quando dalla stanza 219 le ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si avvicina Sanremo e il Fatto Quotidiano dedica una pagina al libro di Antonio Iovane su: “Un uomo solo”. Ecco alcuni estratti. “era prima di ogni altra cosa un uomo solo” disse a caldo Giorgio Gaber ricordando l’amico, morto suicida il 27 gennaio 1967. Ecco spiegato il titolo, Un uomo solo, sotto il quale Antonio Iovane snoda queste sue pagine dedicate al cantautore che a 28 anni decise di farla finita dopo la prima serata del Festival di Sanremo.è il cantante del rimpianto, nelle sue canzoni tutto è già accaduto, non c’è niente che si possa più fare, nessuno può reagire, contrastare il destino, nelle sue canzoni sono tutti sbagliati, perdenti, sconfitti, inerti, nelle sue canzoni non resta che accettare la solitudine”. Sono le due di notte quando dalla stanza 219 le ...

