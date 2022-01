LIVE Formula E, E-Prix Diriyah 2022 in DIRETTA: Dennis contro le Mercedes per la pole (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANARE LA DIRETTA LIVE 14.40 De Vries vs Vandoorne, chi vince si gioca la pole contro Dennis. Le due Mercedes sono in azione. 14.38 Dennis si contenderà contro le Mercedes la pole-position! Andretti abbatte il tedesco di Porsche che perde oltre 6 decimi dal britannico. 14.37 Avremo sicuramente una delle due Mercedes in lotta per la pole. De Vries affronterà infatti Vandoorne nel secondo turno. Ora l’attenzione è tutta per il primo duello tra Lotterer e Dennis. 14.35 De Vries, Vandoorne, Dennis e Lotterer passano in semifinale, tra poco il primo duello! 14.35 De Vries raggiunge il teammate Vandoorne in semifinale, out Rowland. 14.33 ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANARE LA14.40 De Vries vs Vandoorne, chi vince si gioca la. Le duesono in azione. 14.38si contenderàlela-position! Andretti abbatte il tedesco di Porsche che perde oltre 6 decimi dal britannico. 14.37 Avremo sicuramente una delle duein lotta per la. De Vries affronterà infatti Vandoorne nel secondo turno. Ora l’attenzione è tutta per il primo duello tra Lotterer e. 14.35 De Vries, Vandoorne,e Lotterer passano in semifinale, tra poco il primo duello! 14.35 De Vries raggiunge il teammate Vandoorne in semifinale, out Rowland. 14.33 ...

