La Regina degli Scacchi porta Netflix a processo per la presunta diffamazione di una campionessa (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Regina degli Scacchi ha rappresentato un grandissimo successo per Netflix, premiato con l’Emmy in ben 11 categorie su 18 nomination nella scorsa edizione dell’Oscar della tv, ma porterà anche una rogna legale a Netflix. Il 27 gennaio la giudice distrettuale degli Stati Uniti Virginia A. Phillips ha rifiutato di archiviare una causa intentata da una maestra di Scacchi georgiana che sostiene di essere stata diffamata in un episodio della serie e ha presentato una querela. La Regina degli Scacchi avrebbe offeso Nona Gaprindashvili, campionessa di Scacchi in Unione Sovietica negli anni ’60, con una battuta che è stata giudicata dalla querelante falsa e sessista: la giocatrice ha ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Laha rappresentato un grandissimo successo per, premiato con l’Emmy in ben 11 categorie su 18 nomination nella scorsa edizione dell’Oscar della tv, ma porterà anche una rogna legale a. Il 27 gennaio la giudice distrettualeStati Uniti Virginia A. Phillips ha rifiutato di archiviare una causa intentata da una maestra digeorgiana che sostiene di essere stata diffamata in un episodio della serie e ha presentato una querela. Laavrebbe offeso Nona Gaprindashvili,diin Unione Sovietica negli anni ’60, con una battuta che è stata giudicata dalla querelante falsa e sessista: la giocatrice ha ...

Advertising

AngeloCiocca : E per chi ancora oggi parla di energia senza proporre soluzioni ed alternative, sappia che la #Lombardia oggi è reg… - howudo1n_ : @alirighini da regina dei cessi a regina degli utensili - gianmarcoprete : Dopo d'Annunzio lei ha detto 'a me degli uomini non frega più un cazzo' e infatti inizia questa burrascosa storia c… - jakclive : Il re Baldassàr rimase molto turbato e i suoi grandi restarono sconcertati. La regina allora disse al re: Re, vivi… - asfaltofresco : piera ormai mi è entrata nel cuore regina degli appuntamenti e degli anni ‘20 -