Inter, ecco Caicedo. Visite terminate, ora la firma in sede. Poi possibile blitz ad Appiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) iniziato il Felipe Caicedo Day. L'attaccante ecuadoriano in arrivo in prestito dal Genoa ha infatti terminato le Visite mediche tra l'Istituto Humanitas di Rozzano e il Centro Coni di via Piranesi. ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 28 gennaio 2022) iniziato il FelipeDay. L'attaccante ecuadoriano in arrivo in prestito dal Genoa ha infatti terminato lemediche tra l'Istituto Humanitas di Rozzano e il Centro Coni di via Piranesi. ...

Advertising

Inter : ?? | BEHIND THE SCENE Non sempre è buona la prima ???? Ecco il backstage con i nostri nerazzurri ?? @Lenovo… - Gazzetta_it : Assalto a Dybala, non solo l'Inter. Ecco quanto mette sul piatto il City #calciomercato - Gazzetta_it : Inter, ecco #Caicedo. Iniziate le visite mediche - infoitsport : FcIN – Inter-Caicedo, ieri la fumata bianca: ecco come si è sbloccato l’affare - Il_Pep9 : RT @Inter: ?? | BEHIND THE SCENE Non sempre è buona la prima ???? Ecco il backstage con i nostri nerazzurri ?? @Lenovo @lenovoitalia #InterX… -