In Italia l'Rt va giù a 0,97, cala l'incidenza (Di venerdì 28 gennaio 2022) AGI - L'indice Rt in Italia è pari a 0,97 al di sotto della soglia epidemica ed in calo rispetto all'1,31 della precedente rilevazione. Inoltre si registra una diminuzione dell'incidenza settimanale a livello nazionale: 1823 ogni 100.000 abitanti (21/01/2022 -27/01/2021) rispetto a 2011 ogni 100.000 abitanti (14/01/2022 -20/01/2021). E' quanto emerge dai dati in esame della cabina di regia ministero-Iss riunita per il monitoraggio settimanale. "Nel periodo 5 gennaio 2022 - 18 gennaio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici - spiega l'Iss - è stato pari a 0,97 (range 0,86 - 1,18), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=0,96 (0,94-0,99) al 18/01/2022 vs Rt=1,01 (0,99-1,02) all'11/01/2022". Si sottolinea ... Leggi su agi (Di venerdì 28 gennaio 2022) AGI - L'indice Rt inè pari a 0,97 al di sotto della soglia epidemica ed in calo rispetto all'1,31 della precedente rilevazione. Inoltre si registra una diminuzione dell'incidenza settimanale a livello nazionale: 1823 ogni 100.000 abitanti (21/01/2022 -27/01/2021) rispetto a 2011 ogni 100.000 abitanti (14/01/2022 -20/01/2021). E' quanto emerge dai dati in esame della cabina di regia ministero-Iss riunita per il monitoraggio settimanale. "Nel periodo 5 gennaio 2022 - 18 gennaio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici - spiega l'Iss - è stato pari a 0,97 (range 0,86 - 1,18), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=0,96 (0,94-0,99) al 18/01/2022 vs Rt=1,01 (0,99-1,02) all'11/01/2022". Si sottolinea ...

