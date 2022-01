Importi delle pensioni, come sono cambiati gli assegni nel 2021 secondo l’Inps: le cifre (Di venerdì 28 gennaio 2022) l’Inps ha pubblicato i dati relativi alle pensioni con decorrenza 2021. Tra i dettagli che emergono, spicca una flessione nell’importo dell’assegno medio. Ecco come sono cambiate le pensioni nell’anno appena concluso rispetto ai valori che si erano registrati nel corso del 2020. pensioni, il 2021 registra un -2,7% nell’assegno medio: i dettagli l’Inps ha pubblicato il Monitoraggio sui flussi di pensionamento da cui è possibile notare alcune tendenze in campo previdenziale che hanno caratterizzato l’anno appena trascorso. In tutto il 2021, l’Inps ha liquidato 815.461 pensioni, una cifra che denota un calo 5,69% rispetto al 2020. Di queste, 268.147 sono state ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 28 gennaio 2022)ha pubblicato i dati relativi allecon decorrenza. Tra i dettagli che emergono, spicca una flessione nell’importo dell’assegno medio. Eccocambiate lenell’anno appena concluso rispetto ai valori che si erano registrati nel corso del 2020., ilregistra un -2,7% nell’assegno medio: i dettagliha pubblicato il Monitoraggio sui flussi di pensionamento da cui è possibile notare alcune tendenze in campo previdenziale che hanno caratterizzato l’anno appena trascorso. In tutto ilha liquidato 815.461, una cifra che denota un calo 5,69% rispetto al 2020. Di queste, 268.147state ...

