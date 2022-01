Il Paradiso delle Signore 6, spoiler 2 febbraio: Tina e Vittorio Conti saranno nei guai (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’appuntamento quotidiano con il Paradiso delle Signore 6 Continua a tenere compagnia ai numerosi telespettatori di Rai Uno. Nella puntata della soap opera, in onda mercoledì 2 febbraio 2022, l’attenzione sarà focalizzata su Tina e Vittorio, che Continueranno a trascorrere gran parte del loro tempo insieme. Recalcati, dal canto suo, prenderà una decisione molto importante: trattenersi a Milano nel tentativo di riconquistare sua moglie. Nel frattempo, Umberto sarà sempre più in ansia per la grande scomparsa di Adelaide. Scopriamo qualche indiscrezione in più riguardo il nuovo appuntamento de Il Paradiso delle Signore. Il Paradiso delle Signore 6, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’appuntamento quotidiano con ilnua a tenere compagnia ai numerosi telespettatori di Rai Uno. Nella puntata della soap opera, in onda mercoledì 22022, l’attenzione sarà focalizzata su, chenueranno a trascorrere gran parte del loro tempo insieme. Recalcati, dal canto suo, prenderà una decisione molto importante: trattenersi a Milano nel tentativo di riconquistare sua moglie. Nel frattempo, Umberto sarà sempre più in ansia per la grande scomparsa di Adelaide. Scopriamo qualche indiscrezione in più riguardo il nuovo appuntamento de Il. Il6, ...

Advertising

beretta_gio : Emirati, nuovo “paradiso” per il riciclaggio del denaro delle mafie? Intervista a Vincenzo Musacchio - TW_SilverSurfer : @OGiannino Delle aziende e dai governi nessuna strategia per fronteggiare una transizione che inevitabilmente lasce… - Saul95153757 : #PresidenzaDellaRepubblica #pandemia #greenpass #gfvip6 #Casellati #novax SEGUE PORTANDO BENESSERE IN TUTTO IL COR… - museosansevero : Firmato e datato da Francesco Maria Russo, l’affresco – conosciuto con il nome di Gloria del Paradiso o Paradiso de… - houseofbrackets : Stimabile corpo elettorale, certi che voi non uscirete dall'aula, annunciamo ufficialmente che su questi schermi, t… -