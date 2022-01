Frattini ultima carta ma spacca i partiti. Torna l'idea Cassese. Fermi Casini e Belloni (Di venerdì 28 gennaio 2022) In pista anche Massolo. Veti su Amato e Severino, Casellati tramonta. Sullo sfondo restano sia Draghi che Mattarella Leggi su ilgiornale (Di venerdì 28 gennaio 2022) In pista anche Massolo. Veti su Amato e Severino, Casellati tramonta. Sullo sfondo restano sia Draghi che Mattarella

Advertising

ultima_ora : RT @ultimenotizie: Il leader della #Lega starebbe ora lavorando sul nome del presidente del Consiglio di Stato Franco #Frattini, dato per t… - Alemx8 : Con tutto il rispetto per#Frattini e' un uomo di parte...ed è l'ultima Ca***ta di Salvini... Dilettante...ciuccio e… - gscolaro376 : @GiovaValentini @TGTGTV2000 E anche quello della crisi di governo se l’ultima voce su un ritorno di fiamma sulla pe… - aler06 : #Frattini l'ultima trovata del duo Salvini- Conte. Prepariamoci alla fine del governo #Draghi. La maggior parte va… - Alfonso39487669 : RT @ardigiorgio: Dopo la foto di Berlusconi con rubi,e quella di frattini con lavrov,ecco l’ultima perla del metodo repubblica per far fuor… -