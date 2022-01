Fast & Furious 10: Jason Momoa potrebbe entrare nel cast con un ruolo da villain (Di venerdì 28 gennaio 2022) L'attore Jason Momoa sta concludendo le trattative con la produzione e potrebbe interpretare in Fast & Furious 10 la parte di un villain. Jason Momoa potrebbe entrare a far parte del cast di Fast and Furious 10, il nuovo capitolo dell'adrenalinica saga action prodotta da Universal. La star di Aquaman sembra sia attualmente impegnata nelle trattative necessarie per trovare un accordo con la produzione che sembra sia ormai imminente. Fast & Furious 10 riporterà sul grande schermo le avventure del team guidato da Vin Diesel e Jason Momoa, secondo le indiscrezioni, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 28 gennaio 2022) L'attoresta concludendo le trattative con la produzione einterpretare in10 la parte di una far parte deldiand10, il nuovo capitolo dell'adrenalinica saga action prodotta da Universal. La star di Aquaman sembra sia attualmente impegnata nelle trattative necessarie per trovare un accordo con la produzione che sembra sia ormai imminente.10 riporterà sul grande schermo le avventure del team guidato da Vin Diesel e, secondo le indiscrezioni, ...

