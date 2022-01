Dunlop premiata da KTM come fornitore

(Di venerdì 28 gennaio 2022) KTM ha annunciato che Goodyear EMEA, proprietario del marchioin tutta la regione, ha ricevuto una valutazione didi Grado A nell’ultimo audit realizzato dall’azienda austriaca. Il produttore di motociclette ad alte prestazioni consegnerà il suo Supplier Quality Excellence Award in riconoscimento del lavoro svolto dall’azienda di pneumatici attraverso la progettazione e lo sviluppo del prodotto, la produzione, la catena di approvvigionamento, l’amministrazione e le funzioni di vendita. KTM ha recentemente selezionatoGeomax MX33equipaggiamento originale (OE) per ogni moto della sua gamma di motocross, dall’ammiraglia 450 SX-F fino alla leggera KTM 125 SX a due tempi e gamma junior. Anche Husqvarna, una società del Gruppo KTM, ha selezionato questo pneumatico per l’intera gamma. Questi due ...

KTM ha annunciato che Goodyear EMEA, proprietario del marchio Dunlop in tutta la regione, ha ricevuto una valutazione di fornitore di Grado A nell'ultimo audit […] ...