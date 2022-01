Disastro Quirinale: Casellati umiliata dai franchi tiratori, a destra è bagarre (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il quinto scrutinio per l’elezione del Capo dello Stato al Quirinale si traduce nell’umiliazione della seconda carica dello Stato: la Presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Casellati boicottata da Forza Italia? Al termine della votazione della candidata del Centrodestra, la Presidente non tocca neppure i 400 suffragi, fermandosi a quota 382, su un quorum richiesto per salire al Colle di 505 voti. Sulla carta avrebbe potuto ottenere 453 voti solo dal Centrodestra. Mancano all’appello, quindi, decine di franchi tiratori che l’hanno boicottata nel segreto dell’urna. Casellati, riferisce il Corriere della Sera, è uscita dall’Aula sostenuta a braccia da un’assistente. “Grazie” è stato il suo laconico commento ai fatti a chi le chiedeva di esprimersi. ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il quinto scrutinio per l’elezione del Capo dello Stato alsi traduce nell’umiliazione della seconda carica dello Stato: la Presidente del Senato, Elisabettaboicottata da Forza Italia? Al termine della votazione della candidata del Centro, la Presidente non tocca neppure i 400 suffragi, fermandosi a quota 382, su un quorum richiesto per salire al Colle di 505 voti. Sulla carta avrebbe potuto ottenere 453 voti solo dal Centro. Mancano all’appello, quindi, decine diche l’hanno boicottata nel segreto dell’urna., riferisce il Corriere della Sera, è uscita dall’Aula sostenuta a braccia da un’assistente. “Grazie” è stato il suo laconico commento ai fatti a chi le chiedeva di esprimersi. ...

