Covid, sequenziata in Italia la variante "Omicron 2": accertati primi due casi (Di venerdì 28 gennaio 2022) In Italia per la prima volta è stata sequenziata la variante 'Omicron 2'. Lo rende la direzione sanitaria dell'ospedale San Martino di Genova. Due i casi finora accertati: uno dopo il sequenziamento ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 28 gennaio 2022) Inper la prima volta è statala2'. Lo rende la direzione sanitaria dell'ospedale San Martino di Genova. Due ifinora: uno dopo il sequenziamento ...

Advertising

TgLa7 : #Covid: sequenziata variante #Omicron ##2 in #Italia. A Genova i primi due casi accertati al San Martino - Agenzia_Ansa : Covid: sequenziata la variante Omicron 2 in Italia. A Genova i primi due casi accertati al San Martino #ANSA - Adnkronos : Variante #Omicron2 in Liguria, due casi accertati. #covid - MoniShantiRani : RT @dottorbarbieri: ???? Covid: sequenziata variante Omicron 2 in Italia. A Genova i primi due casi accertati al San Martino. - fiore_1926 : RT @TgLa7: #Covid: sequenziata variante #Omicron ##2 in #Italia. A Genova i primi due casi accertati al San Martino -