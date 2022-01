Casellati | i franchi tiratori sono i centristi | vogliono Draghi al Colle A Lega e FdI resta solo il Mattarella bis

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen – Nel centrodestra la caccia aicontro laè durata poco:stati i, cheal Quirinale.e FdI assicurano di aver votato per la candidata di bandiera, la presidente del Senato. Il cerchio dunque si stringe: dentro Forza Italia c’è chi ha votato per Berlusconi o Tajani, infatti. Ma i(che a rigor di logica hanno votato) dicono candidamente che “dopo lanonche“. Quirinale, idella. Meloni accusa FI L’accusa contro Forza ...

Advertising

lorepregliasco : Casellati si ferma a 382 voti con 446 votanti di centrodestra: almeno 64 franchi tiratori nella coalizione #Quirinale - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Il “kingmaker” Salvini manda a sbattere Casellati e il centrodestra fallisce la prova di fo… - VittorioSgarbi : #quirinale E' stato triste quanto avvenuto con la votazione sulla presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellat… - Marcello804 : RT @ricpuglisi: Mi sembra di capire che i franchi tiratori siano dentro @forza_italia. Come mai? #Casellati - CarloErmano2 : RT @VittorioSgarbi: #quirinale E' stato triste quanto avvenuto con la votazione sulla presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. f… -

Ultime Notizie dalla rete : Casellati franchi

Dopo la figuraccia in Parlamento del centrodestra sulla candidatura di Maria Elisabetta Alberti, ferma ad appena 382 voti con almeno sessantatiratori nelle file dei partiti 'alleati', si scatena la rabbia della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che punta il dito ...... che pure è il partito di provenienza della. A quella sessantina di voti negati poi altri ... che ovviamente vengono 'lette' come altritiratori azzurri. Insomma, un bel guazzabuglio ...Oltre 60 grandi elettori di centrodestra non votano per la presidente del Senato. Nel sesto scrutinio il centrodestra si astiene, giallorossi e Iv scelgono la scheda bianca. Tornano i nomi di Draghi e ...Giulio Di Donato, ex parlamentare e vicesegretario del Psi di Bettino Craxi, risponde alle domande de ildenaro.it sulla corsa al Colle.