Calemme | “Rinnovo Fabian? Difficile! Farlo succedere con lo spagnolo sarebbe drammatico”

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo la notizia dell’interessamento del Newcastle perRuiz, Mirko, giornalista del quotidianoAS, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per chiarire la situazione. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:RuizRuiz? Sappiamo che il Napoli vuole tagliare gli ingaggi, lui con l’età che ha, il rendimento e le squadre che lo seguono mi sembra difficilerinnovare. Anche il Newcastle gli offre un bel po’ di soldi maRuiz l’ha declinata perché vuole concludere la stagione a Napoli e perché sa che tanti top club lo seguono e che a giugno dovrà solo scegliere. PerdereRuiz a zero. Il Newcastle si è ...

