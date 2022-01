Barcellona, Adama Traoré è arrivato in città: i dettagli dell’operazione (Di venerdì 28 gennaio 2022) Adama Traoré è arrivato al Barcellona dove andrà a sostituire Ousmane Dembelé Il Barcellona batte un colpo in entrata. In città è arrivato Adama Traoré, esterno destro del Wolverhampton cresciuto proprio nella Cantera blaugrana. Secondo quanto riportato da Sport, il club catalano ha trovato l’accordo con i Wolves per un prestito con un diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022)aldove andrà a sostituire Ousmane Dembelé Ilbatte un colpo in entrata. In, esterno destro del Wolverhampton cresciuto proprio nella Cantera blaugrana. Secondo quanto riportato da Sport, il club catalano ha trovato l’accordo con i Wolves per un prestito con un diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

