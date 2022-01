Australian Open 2022, Matteo Berrettini: “Mentalmente ho fatto fatica, Nadal non ha sbagliato niente” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si è interrotto in semifinale il percorso di Matteo Berrettini negli Australian Open 2022. L’azzurro (n.7 del ranking) è stato battuto dallo spagnolo Rafael Nadal per 6-3 6-2 3-6 6-3 in 2 ore e 58 minuti di gioco. Una partita, andata in scena in versione indoor per la pioggia a Melbourne, nella quale l’asso maiorchino ha dominato la scena nei primi due parziali, prima di calare nel terzo parziale. In quel caso l’azzurro è stato abile a prendere campo e a giocarsi le sue chance nel quarto set. In quest’ultimo caso qualche errore di troppo è costato caro e Nadal ha conquistato l’accesso all’atto conclusivo. “Era la prima volta che giocavo con il tetto chiuso. Ho avuto bisogno di un po’ di tempo per adattarmi alle condizioni di gioco. Rispetto al match di New York sono ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si è interrotto in semifinale il percorso dinegli. L’azzurro (n.7 del ranking) è stato battuto dallo spagnolo Rafaelper 6-3 6-2 3-6 6-3 in 2 ore e 58 minuti di gioco. Una partita, andata in scena in versione indoor per la pioggia a Melbourne, nella quale l’asso maiorchino ha dominato la scena nei primi due parziali, prima di calare nel terzo parziale. In quel caso l’azzurro è stato abile a prendere campo e a giocarsi le sue chance nel quarto set. In quest’ultimo caso qualche errore di troppo è costato caro eha conquistato l’accesso all’atto conclusivo. “Era la prima volta che giocavo con il tetto chiuso. Ho avuto bisogno di un po’ di tempo per adattarmi alle condizioni di gioco. Rispetto al match di New York sono ...

Advertising

Eurosport_IT : Grazie Matteo per tutte le emozioni che ci hai regalato in questi Australian Open! ???????? #EurosportTENNIS | #AO2022… - CB_Ignoranza : Stanotte, alle 4:30, il nostro Matteo Berrettini sfiderà un mostro sacro come Rafa Nadal nella semifinale degli Aus… - Coninews : Alla Rod Laver Arena Rafael Nadal interrompe in semifinale il cammino di Matteo #Berrettini agli Australian Open. A… - Elenaa_Pi : RT @Eurosport_IT: Grazie Matteo per tutte le emozioni che ci hai regalato in questi Australian Open! ???????? #EurosportTENNIS | #AO2022 | #Au… - Marcellino66it : RT @Eurosport_IT: Grazie Matteo per tutte le emozioni che ci hai regalato in questi Australian Open! ???????? #EurosportTENNIS | #AO2022 | #Au… -