Aus Open: Berrettini lotta ma in finale ci va Nadal (Di venerdì 28 gennaio 2022) A Melbourne nel day 12 - riservato alle semifinali maschili - Matteo, settimo favorito del seeding, primo azzurro di sempre in semifinale nel Major australiano, sconfitto in quattro set dal mancino di Manacor, sesta testa di serie, vincitore di questo torneo nel 2009. Partita tatticamente perfetta per lo spagnolo che ha tolto il tempo all’azzurro Leggi su federtennis (Di venerdì 28 gennaio 2022) A Melbourne nel day 12 - riservato alle semifinali maschili - Matteo, settimo favorito del seeding, primo azzurro di sempre in seminel Major australiano, sconfitto in quattro set dal mancino di Manacor, sesta testa di serie, vincitore di questo torneo nel 2009. Partita tatticamente perfetta per lo spagnolo che ha tolto il tempo all’azzurro

Advertising

SkySport : ?? Berrettini ?? Nadal ???? LA PRIMA DI UN ITALIANO IN SEMI AGLI AUS OPEN ?? Da non perdere ? Sul nostro sito liveblog c… - GeorgeSpalluto : Non so se lo vincerà. Probabilmente non partirà favorito in finale. Ma se pensiamo a come è arrivato a questo Aus O… - dinoreims : @DarioPuppo Berrettini non ha colpe ma e' pompato in maniera esagerata dai giornalisti italiani, chi fa un'analisi… - GeorgeSpalluto : Nadal sul 21° Slam: 'Penso solo all'Aus Open. E' un evento straordinario. Non sono sempre stato fortunato qui. Ho a… - VinceMartucci : Sesta agli aus open -