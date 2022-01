(Di venerdì 28 gennaio 2022)a unildue giorni fauna ricicleria di. L’attribuzione è stata possibile grazie all’analisi delle impronte digitali da parte della Scientifica. La polizia ha riferito che l’uomo, di nazionalità rumena, ha numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e che, in relazione all’episodio del, può essere indagato per violazione di domicilio. Al momento, comunque, non risulta alcuna accusa. Il mistero delera iniziatoal centro raccolta di piazzale delle Milizie, quando un vigilante aveva notato un uomo che rovistava tra le foglie ai piedi del muro di cinta. Alla domanda se stesse cercando qualcosa in particolare, lo sconosciuto ha risposto “ildi un ...

Advertising

fattoquotidiano : Appartiene a un 32enne il dito ritrovato davanti a una discarica di Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Appartiene 32enne

Il Fatto Quotidiano

La vittima, che lotta per sopravvivere nel reparto di rianimazione, è unaitaliana residente ... Non è ancora chiaro se il gruppo a cuila donna fosse reduce da una nottata in una ...La vittima, che lotta per sopravvivere nel reparto di rianimazione, è unaitaliana residente ... Non è ancora chiaro se il gruppo a cuila donna fosse reduce da una nottata in una ...E' stato individuato il proprietario del dito mozzato ritrovato due giorni fa davanti a un'area di riciclo a Milano in piazzale delle Milizie. Si tratta di un romeno di 32 anni. L'attribuzione è stata ...La vittima dell’aggressione ha subito l’asportazione della milza a seguito del violento pestaggio. Un amico del 37enne, complice dell’aggressione, è finito ai domiciliari ...