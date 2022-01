Ucraina, soldato spara in una fabbrica: 5 morti e 5 feriti (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un soldato della Guardia Nazionale in Ucraina ha aperto il fuoco contro altri militari in una fabbrica aerospaziale, uccidendone cinque e ferendone altri cinque, prima di darsi alla fuga. Lo rende ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Undella Guardia Nazionale inha aperto il fuoco contro altri militari in unaaerospaziale, uccidendone cinque e ferendone altri cinque, prima di darsi alla fuga. Lo rende ...

