“Si faccia un esame di coscienza” | caos da Giletti | a fine puntata succede di tutto

Momenti di delirio quelli successi ieri da Giletti a Non è l'Arena. In chiusura di puntata i toni diventano eccessivi, volano parole pesanti Massimo Giletti e Alberto Contri, lo scontro è accesissimo (Rivedila7)Nei talk show televisivi gli argomenti preponderanti in questo periodo sono due: l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica e gli intramontabili vaccini contro il Covid-19. Se sul primo tema si riesce, più o meno, a tenere toni pacati ed equilibrati, sul secondo siamo ben lontani dall'equilibrio. A Non è l'Arena di mercoledì 26, Massimo Giletti si è trovato ad affrontare una situazione delirante fatta di urli, minacce e parole decisamente esagerate. A litigare erano Alberto Contri, copywriter e direttore creativo, e due signore ospiti in studio, figlie di una mamma novax morta per Covid-19.

