Si barrica in bagno e fa tardare il treno: 'Non aveva il Green Pass' (Di giovedì 27 gennaio 2022) C'è chi viene sorpreso al lavoro senza Green Pass, chi viene multato perché in giro senza mascherina e chi, invece, pensa bene di barricarsi in bagno per non farsi controllare. E' successo anche questo su un treno regionale diretto a Minturno-Scauri. Leggi anche: Anzio, al lavoro senza Green Pass: sanzione per dipendente e titolare Si barrica nel bagno del treno e fa ritardare la partenza E' successo ieri sera alla Stazione Termini, dove i Carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di un addetto alla protezione aziendale dello scalo ferroviario. Su un treno regionale, in partenza per Minturno-Scauri, una persona aveva pensato bene di barricarsi nel bagno.

Si barrica nel bagno del treno per non farsi controllare il Green pass: denunciato e multato Open Vede arrivare l’ufficiale: marocchino si dà fuoco per evitare lo sgombero Dramma della disperazione ieri in tarda mattinata a Busto Garolfo. Un uomo di origine marocchina alla vista dell’Ufficiale giudiziario incaricato di eseguire lo sfratto, si è dato fuoco finendo in gra ...

