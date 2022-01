Salta la fune e poi sprofonda in una voragine | ecco come finisce l' allenamento

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Salta fune

Tiscali Notizie

Una donna si allena al salto con la. Dopo una serie di incroci, però, il pavimento sul quale saltella, probabilmente realizzato in legno, cede? L'atleta finisce in una buca profonda, dalla quale spunta soltanto la testa della ...... Il mare di Monfalcone abbraccia la nuova nave da crociera Msc Seascape Viene travolto dallaa Monfalcone, paura per un operaio Fincantieri: è grave Troppi rischi di contagio, a Goriziail ...Una donna si allena al salto con la fune. Dopo una serie di incroci, però, il pavimento sul quale saltella, probabilmente realizzato in legno, ...