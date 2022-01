Robin Gosens, l’Inter acquista il difensore più prolifico d’Europa (Di giovedì 27 gennaio 2022) Chi una settimana fa se lo sarebbe mai aspettato? Sicuramente nessuno, visto che non prima della partita contro il Venezia nessuna testata era riuscita quantomeno a captare questa trattiva. Infatti la cosa più clamorosa di tutta questa vicenda è la velocità in cui Beppe Marotta, AD interista, sia riuscito a trovare l’accordo con Percassi per il trasferimento di Robin Gosens. Un colpo di scena incredibile, visto che i riflettori fino a qualche giorno fa erano tutti puntati su Vlahovic promesso sposo alla Juventus. Sicuramente anche per questo l’Inter decide di sferrare una risposta alla trattativa bianconera. Avendo la grana del rinnovo di Perisic e la mancanza di una vera sua alternativa in rosa, l’acquisto di Gosens è da considerare un vero colpo di mercato. L’esplosione a Bergamo Arrivato a Bergamo da ... Leggi su zon (Di giovedì 27 gennaio 2022) Chi una settimana fa se lo sarebbe mai aspettato? Sicuramente nessuno, visto che non prima della partita contro il Venezia nessuna testata era riuscita quantomeno a captare questa trattiva. Infatti la cosa più clamorosa di tutta questa vicenda è la velocità in cui Beppe Marotta, AD interista, sia riuscito a trovare l’accordo con Percassi per il trasferimento di. Un colpo di scena incredibile, visto che i riflettori fino a qualche giorno fa erano tutti puntati su Vlahovic promesso sposo alla Juventus. Sicuramente anche per questodecide di sferrare una risposta alla trattativa bianconera. Avendo la grana del rinnovo di Perisic e la mancanza di una vera sua alternativa in rosa, l’acquisto diè da considerare un vero colpo di mercato. L’esplosione a Bergamo Arrivato a Bergamo da ...

OptaPaolo : 24 - Dal 2018/19 Robin Gosens è il difensore che ha segnato più gol nei maggiori cinque campionati europei: 24 reti… - TommasoTurci : Qualcuno si è dimenticato di quanto sia forte Robin #Gosens. Colpo clamoroso. E pure in saldo. - marcoconterio : ?????? E' appena stato raggiunto l'accordo totale tra #Inter e #Atalanta per Robin Gosens per 25 milioni di euro comp… - al3bth_666 : RT @marifcinter: #Inter, ecco Robin #Gosens: inizia l’iter delle visite mediche ????? @fcin1908it #Fcinter1908 - ghennili : RT @marifcinter: #Inter, ecco Robin #Gosens: inizia l’iter delle visite mediche ????? @fcin1908it #Fcinter1908 -